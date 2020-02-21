Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В "Слуге Народа" уверены, что нужно продолжать разграничение на Донбассе

Комментариев: 7
Давид Арахамия считает, что нельзя обращать внимание на провокации боевиков .
Народный депутат Давид Арахамия
Народный депутат Давид Арахамия
скриншот

Глава фракции "Слуги Народа" Давид Арахамия уверен, что разведения сил на Донбассе должно продолжаться несмотря на провокации со стороны оккупантов, которые не хотят прекращения огня. Об этом он рассказа журналистам во время брифинга 21 февраля.

Читай также: “Найти миллионера”: Арахамия засветился на “Битве экстрасенсов”

"Тему разведения важно продолжать, во-первых, бой состоялся не в том Золотом, в котором состоялось разведения, мы и дальше идем по пути разведения, это наш путь к установлению мира, есть с той стороны много заинтересованных сторон, которые не хотят прекращения огня и они могут делать провокации, для этого надо быть готовыми, для этого надо усиливать нашу армию наши оборонительные позиции ", - отметил Арахамия.

Напомним, “Слуга” Бужанский объяснил, почему отказался почтить память погибших на Майдане.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (8)
Отсортировать по дате Вниз
WTFwtfPETYX    21.02.2020, 18:48
Оценка:  -1
WTFwtfPETYX
Надо до Днепра продолжать)
Сливной-Бачок    21.02.2020, 18:46
Оценка:  +2
Сливной-Бачок
Арахамия убийства Украинских солдат называет " ПРОВОКАЦИЕЙ ".
Сливной-Бачок    21.02.2020, 18:45
Оценка:  +2
Сливной-Бачок
Скоро, Слуги так всю Украину разграничат, разграбят и уберут в Израиль.
Сливной-Бачок    21.02.2020, 18:44
Оценка:  +1
Сливной-Бачок
Слушай Арахамия, езжай в свой Израиль и раздавай землю террористам. Но у Вас Жи.дов всё наоборот, Глаз за Глаз и Зу б за Зуб. Вы паразиты только чужие земли добро любите отдавать бесплатно.
Сливной-Бачок    21.02.2020, 18:41
Оценка:  +1
Сливной-Бачок
Слуги вообще ОХ.УЕЛИ . Они хотят сдавать землю Окупантам без боя.
Woodbrother    21.02.2020, 18:08
Оценка:  +4
Woodbrother
Давайте сдадим еще несколько кусков земли рассейским оккупантам - это типа к миру приведет Давид с Кавказа сам в это не верит, но бабло за торговлю нашей землей получает нехилое .
Путин-Xyйло    21.02.2020, 18:10
Оценка:  +5
Путин-Xyйло
Выполнят заказ по "рынку_земли" - получит больше и не только он.
Путин-Xyйло    21.02.2020, 18:07
Оценка:  +6
Путин-Xyйло
Пусть нас пи3дят, но мы упорно будем мириться! Если бы он так из окопа заявлял, было бы убедительней.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь