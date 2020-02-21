В "Слуге Народа" уверены, что нужно продолжать разграничение на Донбассе

Давид Арахамия считает, что нельзя обращать внимание на провокации боевиков .

Глава фракции "Слуги Народа" Давид Арахамия уверен, что разведения сил на Донбассе должно продолжаться несмотря на провокации со стороны оккупантов, которые не хотят прекращения огня. Об этом он рассказа журналистам во время брифинга 21 февраля.

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"Тему разведения важно продолжать, во-первых, бой состоялся не в том Золотом, в котором состоялось разведения, мы и дальше идем по пути разведения, это наш путь к установлению мира, есть с той стороны много заинтересованных сторон, которые не хотят прекращения огня и они могут делать провокации, для этого надо быть готовыми, для этого надо усиливать нашу армию наши оборонительные позиции ", - отметил Арахамия.

Напомним, “Слуга” Бужанский объяснил, почему отказался почтить память погибших на Майдане.

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