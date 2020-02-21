В Днепре между гаражами нашли избитую и голую школьницу без сознания
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В пятницу, 21 февраля, в городе Днепр нашли пропавшую без вести девочку-подростка. 15-летняя школьница, избитая и обнаженная, лежала без сознания среди гаражей на Набережной Победы, пишет “Информатор“.
Известно, что девочка пропала 17 февраля. При госпитализации у нее диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, перелом костей носа, перелом нижней челюсти со смещением, а также многочисленные ссадины, отморожение конечностей и общее переохлаждение.
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Полиция проводит оперативные действия по поиску и задержанию лиц, которые причастны к преступлению.
Официальные ресурсы днепропетровской полиции о данном инциденте пока ничего не сообщали.
Напомним, под Житомиром 14-летние школьницы избили сверстницу из-за парня. Видеозапись жестокого конфликта была опубликована в соцсети.
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