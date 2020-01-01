Погода в Украине на 22 февраля: Тепло и без осадков

В Украине ожидается теплая погода, осадков не ожидается.

Погода в субботу, 22 февраля, в Украине будет в основном теплая, осадков не ожидается. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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В западных областях страны температура воздуха днем составит от +5…+7 градусов тепла, ночью от 0 до +2;

На севере Украины температура днем +5… +7, ночью 0… -2;

В центральных областях температура днем от +5… +7, ночью от 0 до -2;

На востоке страны днем от +2 до +6, ночью +1… -1;

На юге Украины днем от +6 до +8 градусов, ночь 0… -2;

В Крыму днем +4… 6, ночью 0… +2;

В Киеве днем +5… +7, ночь +1… -1.

Погода в Украине 22 февраля meteo.gov.ua

По словам синоптика Натальи Диденко в субботу в Украине - без осадков, максимум где-то будет туман.

Температура воздуха в ночные часы будет колебаться в пределах 3 тепла - 4 мороза, а в течение дня ожидается + 3 + 7 градусов, на юге и западе местами + 5 + 9 градусов, на Востоке будет свежее, + 1 + 4 градуса – написала Диденко.

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