Мэр Новых Санжар: Камни в автобусы бросали не наши

Глава поселкового совета не опознала на фото нескольких человек, которых заметили на вчерашних протестах.

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Камни в автобусы с эвакуированными из Китая украинцами бросали не местные жители. Об этом заявила глава поселкового совета Новых Санжар Инна Коба, пишут Вести в пятницу, 21 февраля.

Отметим, пользователи сети заметили на протестах в Новых Санжарах людей, которые ранее принимали участие в протестах фермеров в Киеве.

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Это бросали не наши. Ко мне сегодня приходили корреспонденты и спрашивали: знаю ли я этих людей? Одна фотография и другая. Я говорю, что я этих людей не знаю. И одна фотография - где эти люди ездили к Верховной Раде по земельному вопросу. И тут. Точно та же одежда. Их трое или четверо было - точно такая же фотография, что они тут, в Новых Санжарах. Я не могу сказать, зачем это. Возможно, для подстрекания, что-то спровоцировать, выставить новосанжарцев (в неприглядном свете - ред.), - отметила Коба.

Читай также: Половина детей в Санжарах не пришли в школу По ее словам, о визите премьер-министра Алексея Гончарука вечером 20 февраля ее даже не проинформировали, однако с министром внутренних дел Арсеном Аваковым она общалась. По ее словам, о визите премьер-министра Алексея Гончарука вечером 20 февраля ее даже не проинформировали, однако с министром внутренних дел Арсеном Аваковым она общалась.

Говорил: “у меня вообще есть информация, что вы - организатор“. Я говорю: нет, я не организатор, но я была там. Я должна быть. Меня народ выбрал, мне доверяет, и мне нужно быть тут, - подчеркнула Коба.

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По ее словам, выход людей на протест никто не организовывал, а состояние медцентра Нацгвардии не позволяет принимать там привезенных граждан.

Они сами организовались. Такого организатора не было. Люди просто испугались, потому что знают, в каком состоянии вообще пребывает этот медцентр. Он не готов принимать таких больных. Ну, санаторий. Это как гостиничные номера, стандартные номера, - сказала она.

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В то же время, одна из эвакуированных Алина Лазоренко заявила Радио Свобода, что видела камни в руках и у бабушек.

Мы видели людей в окно. Они кричали, у них глаза вылазили, они перепуганные были. Камни бросают. Даже бабушки, которые должны дома быть, брали камни и собирались бросать, но полиция их останавливала, - рассказала Алина.

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По словам девушки, она сидела у дверей автобуса, и закрыла шторку, “чтобы люди нас не видели, и в этот момент как раз прилетел камень в окно“.

Напомним, полтавское управление полиции сообщает противоречивые данные о наличии неместных среди задержанных во время беспорядков.

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