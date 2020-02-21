В Ровенской области копы наторговали вещдоками на 7 млн

Сотрудники ГБР провели обыски в помещениях Нацполиции области из-за исчезновения автомобилей со спецплощадок.

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Следователи Государственного бюро расследований изучают обстоятельства исчезновения машин со специальных площадок Главного управления Национальной полиции Украины в Ровенской области на сумму более семи силлионов гривен, сообщает пресс-служба ГБР.

По предварительной информации, сотрудники ГУ Нацполиции в Ровенской области присваивали автомобили, которые находились на специальных площадках для хранения временно задержанных транспортных средств и были признаны вещественными доказательствами по уголовным производствам, с целью последующей продажи. Ориентировочная стоимость пропавших авто составляет более 7 млн грн, - сказано в сообщении.

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Так, 19-20 февраля следователи ГБР провели более 30 санкционированных обысков в служебных помещениях ГУ Нацполиции в Ровенской области и по месту жительства лиц, которые могут быть причастны к противоправной деятельности. Во время обысков были изъяты служебная документация, компьютерная техника и средства связи.

Досудебное расследование осуществляется по фактам превышения власти или служебных полномочий сотрудниками правоохранительных органов и служебной халатности, которая повлекла тяжкие последствия (ч.3 ст.365 и ч.2 ст.367 Уголовного кодекса Украины).

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