Под Харьковом умер 3-летний ребенок: Родители не обратились к врачу

Когда у малыша поднялась температура, родители решили лечить своими силами.

Полиция выясняет, есть ли вина родителей в смерти ребенка dsns.gov.ua

Читай также: В Крыму шестилетняя девочка прострелила себе голову

В Харьковской области умер ребенок 2017 года рождения, родители которого не стали обращаться к врачам, когда малышу стало плохо. Об этом сообщает местное издание newsroom.kh.ua со ссылкой на областную полицию.

Трагедия произошла в селе Пересечное Дергачевского района. В областной полиции уточнили, что у трехлетнего ребенка поднялась температура, однако родители не спешили вызывать врача. Малыш умер от осложнений.

Читай также: Под Хмельницким в пруду нашли тело 5-летней девочки

Сообщается, что правоохранители открыли уголовное производство по статье 115 УК Украины (убийство) с пометкой “природная смерть“. Сейчас проводятся экспертизы, которые должны установить причину смерти ребенка. Также решается вопрос о дополнительной квалификации по статье “злостное неисполнение обязанностей по уходу за ребенком“.

Напомним, под Черниговом нашли повешенным 5-летнего мальчика. Полиция расследует происшествие по статье “умышленное убийство“.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.