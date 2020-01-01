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Под Харьковом умер 3-летний ребенок: Родители не обратились к врачу

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Когда у малыша поднялась температура, родители решили лечить своими силами.
Полиция выясняет, есть ли вина родителей в смерти ребенка
Полиция выясняет, есть ли вина родителей в смерти ребенка
dsns.gov.ua

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В Харьковской области умер ребенок 2017 года рождения, родители которого не стали обращаться к врачам, когда малышу стало плохо. Об этом сообщает местное издание newsroom.kh.ua со ссылкой на областную полицию.

Трагедия произошла в селе Пересечное Дергачевского района. В областной полиции уточнили, что у трехлетнего ребенка поднялась температура, однако родители не спешили вызывать врача. Малыш умер от осложнений.

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Сообщается, что правоохранители открыли уголовное производство по статье 115 УК Украины (убийство) с пометкой “природная смерть“. Сейчас проводятся экспертизы, которые должны установить причину смерти ребенка. Также решается вопрос о дополнительной квалификации по статье “злостное неисполнение обязанностей по уходу за ребенком“.

Напомним, под Черниговом нашли повешенным 5-летнего мальчика. Полиция расследует происшествие по статье “умышленное убийство“.

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Теги: ребенок, смерть, Харьковская область
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