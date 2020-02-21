Для военных закупят три тысячи ракетных комплексов

В этом году на финансирование ракетной программы выделили на 300 млн гривен больше.

В этом году Минобороны намерено закупить около трех тысяч ракетных комплексов и ракет к ним на сумму более 2,4 млрд гривен. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны в пятницу, 21 февраля.

В этом году на финансирование ракетной программы выделили на 300 млн гривен больше, чем в прошлом.

"В частности, в 2020 году запланировано завершение разработки с проведением государственных испытаний комплексов Нептун и Ольха и обеспечено их финансирование в полном объеме. После принятия на вооружение будет осуществлена закупка серийных образцов", - говорится в сообщении.

Также продолжается работа над созданием программы многофункционального ракетного комплекса (МФРК), концепция которой сейчас проходит внешнее согласование.

В Минобороны напомнили, что в целом в рамках оборонного заказа на 2020 год планируется осуществить закупок на 21,25 млрд гривен.

Так, в 2020 году определены следующие приоритеты:

Военно-морские силы: разработка и поставка противокорабельного ракетного комплекса "Нептун", модернизация фрегата "Гетман Сагайдачный", катеров типа "Айленд", поставки вертолетов, боевых бронированных машин, восстановление государственной целевой программы "Корвет";

войска противовоздушной обороны: восстановление зенитных ракетных комплексов, поставка радиолокационных станций, развертывание комплексов средств автоматизированной системы управления авиацией и противовоздушной обороной;

тактическая авиация: продолжение поставок модернизированных самолетов типа Миг-29, Су-27, Су-25;

сухопутные войска: разработка и поставка новых образцов ракетного и артиллерийского вооружения, бронетехники, автомобильной техники, вертолетов, беспилотных авиационных комплексов, станций радиоэлектронной борьбы, снайперского вооружения

Отметим, на днях СНБО утвердил государственный оборонный заказ на три года. На него предусмотрено 25,848 млрд гривен, а в выполнении примут участие 14 госзаказчиков.

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