Порошенко принудительно доставят на допрос в ГБР: Подробности

Суд принял решение о принудительном приводе Порошенко на допрос в ГБР.



21 февраля Печерский райсуд Киева вынес решение принудительно доставить экс-президента Петра Порошенко на допросы в Государственное бюро расследований 28 февраля и 6 марта. Соответствующий документ опубликовало издание Страна.

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"Осуществить привод Порошенко Петра Алексеевича, 26.09.1965 года рождения,.... для проведения следственного действия - допроса... Исполнение постановления про осуществлению привода поручить соответствующим подразделениям органов Национальной полиции. Постановление обжалованию не подлежит", - написано в решении суда.



По информации издания, 28 февраля Порошенко доставят на допрос в ГБР по делу о незаконном вмешательстве в работу судебной системы. Данное уголовное производство открыто по заявлению экс-главы Администрации президента времен Януковича Андрея Портнова.



Допрос 6 марта касается дела о незаконном назначении Семочко первым заместителем главы Службы внешней разведки.

Напомним, 11 февраля Порошенко в очередной раз проигнорировал допрос в ГБР. При этом бывший президент подал 14 исков против ГБР, НАБУ и Нацполиции о возмещении морального ущерба.

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