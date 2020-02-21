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Порошенко принудительно доставят на допрос в ГБР: Подробности

Комментариев: 11
Суд принял решение о принудительном приводе Порошенко на допрос в ГБР.
Экс-президент Петр Порошенко
Экс-президент Петр Порошенко
Петр Порошенко/Facebook


21 февраля Печерский райсуд Киева вынес решение принудительно доставить экс-президента Петра Порошенко на допросы в Государственное бюро расследований 28 февраля и 6 марта. Соответствующий документ опубликовало издание Страна.

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"Осуществить привод Порошенко Петра Алексеевича, 26.09.1965 года рождения,.... для проведения следственного действия - допроса... Исполнение постановления про осуществлению привода поручить соответствующим подразделениям органов Национальной полиции. Постановление обжалованию не подлежит", - написано в решении суда.

По информации издания, 28 февраля Порошенко доставят на допрос в ГБР по делу о незаконном вмешательстве в работу судебной системы. Данное уголовное производство открыто по заявлению экс-главы Администрации президента времен Януковича Андрея Портнова.

Допрос 6 марта касается дела о незаконном назначении Семочко первым заместителем главы Службы внешней разведки.

strana.ua


Напомним, 11 февраля Порошенко в очередной раз проигнорировал допрос в ГБР. При этом бывший президент подал 14 исков против ГБР, НАБУ и Нацполиции о возмещении морального ущерба.

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Теги: Порошенко, допрос, ГБР, суд, привод
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Комментариев (11)
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Carelessangel    21.02.2020, 20:22
Оценка:  -1
Carelessangel
Превратите это чмо у фарш
colavova    21.02.2020, 20:21
Оценка:  0
colavova
о допросах Портнова ГБР будет так же информировать?
Путин-Xyйло    21.02.2020, 19:54
Оценка:  +4
Путин-Xyйло
Порошенко всех наипЬот и приедет сам
colavova    21.02.2020, 20:23
Оценка:  0
colavova
дык и справка из медпункта ОБСЕ подойдёт))
Антибес    21.02.2020, 19:44
Оценка:  -8
Антибес
Шоколадного Педрилу-на xyй,на кол и в могилу!
Путин-Xyйло    21.02.2020, 19:55
Оценка:  +7
Путин-Xyйло
Не с проста кацапы ненавидят Пороха. Именно при нем мокшам отвесили увесистых пи3дюлей!
Бим_Бом    21.02.2020, 20:14
Оценка:  +3
Бим_Бом
Ябануьое, путинское пядрило - просто ПНХ!!!!))))
Сливной-Бачок    21.02.2020, 19:39
Оценка:  -1
Сливной-Бачок
Аваков = Берия
Рябошапка = Каганович.
ГБР = НКВД
Слуги Народа = Голодомор Украны
Сливной-Бачок    21.02.2020, 19:38
Оценка:  -1
Сливной-Бачок
Порошенко мешает Жи.дам Коломойскому, Боголюбову, Дубинскому, Бужанскому ,Рябошапке грабить Украину.
ВолодяГрОЙсман    21.02.2020, 19:33
Оценка:  -2
ВолодяГрОЙсман
Подгоните грузовик для перевозки крупного рогатого скота,бросьте внутрь солому для подстилки,поставьте в чугуне воду,насыпьте на пол свеклы,пшеницы,поставьте кастрюлю со свинячьей кашей...Свин Педро должен ехать с комфортом.Но только везите этого жиросвина через Харьков.
colavova    21.02.2020, 20:19
Оценка:  0
colavova
нах здесь реклама твоего скотовоза))) ганяй по рязани быдловатник
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