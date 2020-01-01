Прокуроры провели обыски на Укроборонсервисе

Должностных лиц государственного предприятия подозревают в нанесении государству значительных убытков.

Обыски прошли по делу о значительных убытках государству segodnya.ua

Сотрудники Офиса генпрокурора прошли обыски в комплексе зданий государственного предприятия Укроборонсервис по делу о нанесении убытков государству. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Сообщается, что Офис генпрокурора с привлечением специалистов внутреннего аудита концерна Укроборонпром провели обыски в комплексе зданий Укроборонсервиса.

По данным следствия, должностные лица нанесли государству значительные убытки. Кроме того, они могут быть причастны к присвоению, растрате и завладению чужим имуществом в крупных размерах путем злоупотребления своим служебным положением.

Уголовное производство открыто по признакам преступлений, предусмотренных статьями "служебная халатность и "присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением" УК Украины.

Ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский "в шоке" от завода Укроборонпрома.

Напомним, что ранее Зеленский дал задания по ликвидации коррупции. Глава государства требует до конца года ликвидировать коррупцию в сфере градостроительства и перевести админуслуги в электронный формат.

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