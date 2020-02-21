Арахамия рассказал, зачем снялся в "Битве экстрасенсов"

Нардеп решил проверить на себе одну догадку.

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Лидер фракции “Слуга народа“ Давид Арахамия открыл причины, побудившие его сняться в одном из эпизодов популярной телепередачи “Битва экстрасенсов“. По словам нардеп, ему было любопытно, пишет УНН.

Арахамия признался, что хотел на собственном опыте изучить численность аудитории и понять, сколько людей на самом деле смотрят это шоу.

Что меня привлекло? Любопытство… Пришел и снялся там в качестве гостя. А потом несколько сотен моих друзей, которые никогда бы не признали, что они это смотрят, говорили, что меня видели в “Битве экстрасенсов“, — заявил лидер пропрезидентской фракции.

Фрагмент шоу с участием политика:

Напомним, ранее стало известно, что Давид Арахамия снялся в одном из эпизодов шоу “Битва экстрасенсов“. Участница со сверхъестественными способностями должна была угадать среди пятерых гостей миллионера. Экстрасенс указала на Давида Арахамию, и тот признал, что через его волонтерский фонд действительно прошли миллионы гривен пожертвований.

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