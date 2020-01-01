СБУ заблокировала более 30 онлайн-казино

В Украине блокировали деятельность 33 веб-ресурсов, которые оказывали нелегальный доступ к азартным играм.

Служба безопасности Украины блокировала деятельность 33 веб-ресурсов, которые оказывали нелегальный доступ к азартным играм в запрещенных онлайн казино и букмекерских конторах, сообщает пресс-служба ведомства в пятницу, 21 февраля.

Так, в рамках начатого уголовного производства специалисты по кибербезопасности и следователи СБ Украины осуществили проверку ряда интернет-ресурсов, на которых по имеющимся данным предоставлялся доступ к запрещенному игорному бизнесу. Правоохранители зафиксировали в их деятельности нарушения требований нескольких законов Украины.

По материалам СБУ, Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации, на основании постановления Шевченковского районного суда Киева, заблокировала обнаруженные Службой незаконные веб-ресурсы.

Ранее сообщалось, что в Украине обязали заблокировать 59 сайтов СМИ и казино. Блокировке, в частности, подлежат сайты изданий Капитал, Вголос, SKELET-info, сайты букмекерских компаний и онлайн-казино parimatch.com и cosmolot.com.ua.

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