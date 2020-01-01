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Суд в Гааге поддержал Киев по "морскому делу" РФ

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Арбитраж ООН признал юрисдикцию рассматривать иск Украины против России в деле о нарушении по морскому праву.
РФ нарушает статьи ООН, считает Украина
РФ нарушает статьи ООН, считает Украина
УНИАН

Международный суд ООН подтвердил свою юрисдикцию рассматривать иск Украины против России о нарушении РФ Конвенции ООН по морскому праву в части Азовского моря и Керченского пролива, а также похищения природных ресурсов Украины, сообщил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в Twitter в пятницу, 21 февраля.

"Дело по морскому праву движется дальше! Арбитражный суд в Гааге подтвердил свою юрисдикцию рассматривать иск Украины в части Азовского моря и Керченского пролива, а также похищения наших природных ресурсов", - написал он.

По его словам, решение касается в первую очередь незаконного строительства Россией моста через Керченский пролив и незаконной остановки судов, следующих в украинские порты Мариуполь и Бердянск.

Напомним, Международный трибунал по морскому праву 25 мая 2019 на запрос Украины обязал Россию немедленно вернуть под контроль Украины захваченные суда Никополь, Бердянск и Яны Капу и 24 членов их экипажей.
 
7 сентября 2019 моряков обменяли и вернули в Украину. 18 ноября Москва вернула Киеву захваченные у Керченского пролива украинские корабли.

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Теги: Россия, Украина, Гаагский трибунал, Украина-Россия, ООН, трибунал
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Источник: korrespondent.net

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