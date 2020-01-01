Финал Нацотбора Евровидения 2020: смотреть онлайн

Финал Евровидения-2020 пройдет 16 мая в Роттердаме.

22 февраля в Киеве пройдет финал национального отбора на Евровидение 2020. Кто же победит и представит Украину на международном конкурсе? Имя счастливчика станет известно в субботу вечером.

Евровидение 2020 – смотреть онлайн

Начало трансляции Евровидения 2020 состоится в 19.00. Украинцы смогут посмотреть финал на телеканалах СТБ и UA: Первый.

Трансляция также будет доступна на сайте bigmir.net.

Финалисты Евровидения 2020 в Украине

В финал национального отбора вышли 6 участников из 16: GO-A, TVORCHI, KHAYAT, KRUTЬ, David Axelrod и Jerry Heil. Больше всего баллов в полуфиналах набрали TVORCHI и KRUTЬ.

Финалисты украинского Евровидения 2020 Eurovision Song/Facebook

Судьями финала будут известные украинские музыканты Тина Кароль, Виталий Дроздов и Андрей Данилко.

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Телезрители смогут проголосовать за понравившегося артиста, отправив SMS с его порядковым номером на номер 7766. Бесплатно проголосовать также можно при помощи мобильного приложения “Телепортал“. За одного участника конкурса будет засчитываться только одно SMS с одного телефонного номера или один голос в самом приложении.



В этом году конкурсу песни “Евровидение-2020“ исполняется 65 лет. Юбилейный конкурс пройдет в Нидерландах после победы их представителя Дункана Лоуренса с песней Arcade на конкурсе 2019 года, который проходил в столице Израиля Тель-Авиве.

Полуфиналы конкурса пройдут в Роттердаме 12 и 14 мая. Сам финал пройдет 16 мая

В прошлом году Украина не участовала в конкурсе из-за не достигнутого согласия между национальным телевещателем Украины и певицы Марув и последовавших отказов других участников нацотбора.

Песни участников финального отбора Евровидения 2020 - Видео



BigMir знакомит читателей с музыкальными композициями финалистов отбора.

Go_A - Соловей

TVORCHI - Bonfire

Jerry Heil - VEGAN

KHAYAT - CALL FOR LOVE

KRUTЬ — 99

Dávid Axelrod - HORIZON

Напомним, Стал известен список приглашенных артистов на“Евровидение 2020“ в Роттердаме.

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