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В Днепре следователь попался на взятке в четверть миллиона

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Правоохранитель требовал деньги за закрытие уголовного производства за нарушение санитарных правил и норм.
Полицейскому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет
Полицейскому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет
пресс-служба ГБР

В Днепре начальник следственного отделения одного из отделений полиции требовал у предпринимателя 250 тысяч гривен за закрытие дела. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Сообщается, что правоохранитель вымогал у местного предпринимателя неправомерную выгоду в размере 250 тысяч гривен за закрытие уголовного производства за нарушение санитарных правил и норм.

"21 февраля 2020 года полицейского задержали после получения всей суммы взятки в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины", - говорится в сообщении.

В настоящее время продолжаются следственные и другие процессуальные действия, а также решается вопрос об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде содержания под стражей. В случае доказательства вины, полицейскому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Накануне в Хмельницкой области на взятке в $20 тысяч задержали фискала. Заместитель начальника одного из управлений ГФС требовал деньги за закрытие уголовного производства.

Офицера Нацгвардии задержали за взятку

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Теги: коррупция, взятка, Днепр, борьба с коррупцией, Коррупция в Украине, полицейские, полицейский
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Источник: korrespondent.net

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