Аваков рассказал о задержанных в Новых Санжарах

Правоохранители потребуют у суда арестовать участников акции, которые бросали камни во время беспорядков.

Полиция будет обращаться к суду с требованием избрать меру пресечения в виде ареста для шести участников протестов в Новых Санжарах. Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков в эфире программы Свобода слова Савика Шустера.

По его словам, 20 февраля полиция задержала 24 человек.

"Вчера задержали 24 человека. Потом отпустили всех, кроме одного. Потому что достаточные основания появятся позже, когда будут документарные подтверждения. Кроме одного, кто разогнал Ниву и направил на строй нацгвардейцев. Он задержан по 208 статье УКУ. Еще шесть получат от нас в ближайшие сутки подозрения с требованием с предложением суду прямого ареста", - заявил министр.

По его словам, полиция потребует суд арестовать участников акции, которые бросали камни в правоохранителей.

Ранее глава МВД Арсен Аваков заявил, что за протестами в Новых Санжарах могут стоять политики и бизнес круги.

По словам независимого расследователя из Полтавы Игоря Гавриленко, за протестами может стоять соратник нардепа от ОПЗЖ Ильи Кивы Сергей Чередниченко, который раньше властей сообщил о прибытии в Новые Санжары эвакуированных из Китая украинцев.

Отметим, полиция открыла пять дел по событиям в Новых Санжарах.

Правоохранители устанавливают лиц, чьи транспортные средства на номерных знаках других регионов были замечены на месте событий, а также проверяет информация об организованном подвозе и разливе алкогольных напитков.

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