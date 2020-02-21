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Аваков рассказал о задержанных в Новых Санжарах

Комментариев: 6
Правоохранители потребуют у суда арестовать участников акции, которые бросали камни во время беспорядков.
Арсен Аваков сообщил, что 20 февраля полиция задержала 24 человека
Арсен Аваков сообщил, что 20 февраля полиция задержала 24 человека
пресс-служба МВД Украины

Полиция будет обращаться к суду с требованием избрать меру пресечения в виде ареста для шести участников протестов в Новых Санжарах. Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков в эфире программы Свобода слова Савика Шустера.

По его словам, 20 февраля полиция задержала 24 человек.

"Вчера задержали 24 человека. Потом отпустили всех, кроме одного. Потому что достаточные основания появятся позже, когда будут документарные подтверждения. Кроме одного, кто разогнал Ниву и направил на строй нацгвардейцев. Он задержан по 208 статье УКУ. Еще шесть получат от нас в ближайшие сутки подозрения с требованием с предложением суду прямого ареста", - заявил министр.

По его словам, полиция потребует суд арестовать участников акции, которые бросали камни в правоохранителей.

Ранее глава МВД Арсен Аваков заявил, что за протестами в Новых Санжарах могут стоять политики и бизнес круги.

По словам независимого расследователя из Полтавы Игоря Гавриленко, за протестами может стоять соратник нардепа от ОПЗЖ Ильи Кивы Сергей Чередниченко, который раньше властей сообщил о прибытии в Новые Санжары эвакуированных из Китая украинцев.

Отметим, полиция открыла пять дел по событиям в Новых Санжарах.

Правоохранители устанавливают лиц, чьи транспортные средства на номерных знаках других регионов были замечены на месте событий, а также проверяет информация об организованном подвозе и разливе алкогольных напитков.

 

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Теги: вирусы, МВД, Вирус, беспорядки, протесты, полиция, Полтавская область, МВД Украины, Аваков, задержание, коронавирус, Арсен Аваков
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (6)
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Сливной-Бачок    21.02.2020, 23:24
Оценка:  0
Сливной-Бачок
Слушай чурбан, лучше похорошему отпусти людей и извинись, А то тебя в плен никто брать не будет.
Kamanavt_ua    21.02.2020, 23:11
Оценка:  -3
Kamanavt_ua
Всех задержанных приравнять к хероям-майдана, те тоже в ментов камнями кидали,
Сливной-Бачок    21.02.2020, 23:06
Оценка:  0
Сливной-Бачок
Весь народ не пересадишь
Сливной-Бачок    21.02.2020, 23:04
Оценка:  0
Сливной-Бачок
Аваков ходит по трупам.
Аваков -это Берия
Путин-Xyйло    21.02.2020, 22:53
Оценка:  +2
Путин-Xyйло
Зеленые слуги - "декабристы", в см. "Страшно далеки они от народа!" Звездная болезнь мешает спуститься на землю.
zveroboy111    21.02.2020, 22:35
Оценка:  +4
zveroboy111
Нервувати, коли до тебе у хату заводять потенційного туберкульозника - це нормально. Влада сама винна в ескалації протистояння, бо в неспромозі налагодити комунікації з народом. Нема довіри, хоч ти лусни.
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