Впервые на нардепа завели дело за кнопкодавство

Прокуратура впервые открыла дело против депутата за кнопкодавство. При этом имя нардепа не называется.

Офис Генерального прокурора начал уголовное производство за неличное голосование народного депутата. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в пятницу, 21 февраля.

"Генеральный прокурор внес сведения в Единый реестр досудебных расследований по факту совершения одним из народных депутатов Украины неоднократного голосования за другого народного депутата Украины на пленарном заседании Верховной рады Украины 21 февраля 2020 года", - говорится в сообщении.

Как сообщается, досудебное расследование поручено центральному аппарату Госбюрорасследований.

При этом имя нардепа в прокуратуре не сообщили.

Отметим, что по данным движения ЧЕСНО, на пленарном заседании 21 февраля внефракционный мажоритарщик из Закарпатья Владислав Поляк неоднократно совершал движения, похожие на неперсональное голосование, во время голосования за поправки к проекту закона об обращении земель сельскохозяйственного назначения.

Отмечается, что это первый зафиксированный ЧЕСТНО случай кнопкодавства в Верховной Раде, которое произошло после вступления в силу закона о криминализации неперсонального голосования.

Напомним, закон о наказании за кнопкодавство вступил в силу 16 января. Теперь депутаты, пойманные на кнопкодавстве, будут платить штрафы от трех тысяч до пяти тысяч необлагаемых минимумов - то есть от 51 тысячи до 85 тысяч гривен.

В случае признания депутата виновным в кнопкодавстве и вступления в силу обвинительного приговора нардеп будет досрочно лишен мандата (статья 81 Конституции Украины).

Соответствующий закон подписал президент Владимир Зеленский.

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