На Тернопольщине у 25 студентов обнаружили норовирус

При проведении лабораторных исследований биологического материала, отобранного от больных, были обнаружены фрагменты РНК норовирусов.

У 25 студентов одного из Збаражских колледжей обнаружили фрагменты РНК норовирусов - разновидности кишечной инфекции ротавируса. Об этом сообщает Тернопольский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины.

Специалисты ГУ Тернопольский ОЛЦ МЗ Украины установили, что данная вспышка острой кишечной инфекции - вирусной этиологии. При проведении лабораторных исследований биологического материала, отобранного от больных, были обнаружены фрагменты РНК норовирусов.

Отмечается, что региональная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций при Тернопольской ОГА заслушала данный вопрос и дала рекомендации руководителю учреждения по комплексу противоэпидемических мероприятий.

"Эпидрасследование продолжается", - указано в сообщении.

Напомним, в ночь на 19 февраля с подозрением на пищевое отравление в больницу начали поступать учащиеся одного из колледжей Збаражского района. Изначально сообщалось о 12 пострадавших. Позже число отравившихся учеников резко выросло.

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