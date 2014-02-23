В доме экс-главы МИД Кожары нашли труп - СМИ

Предварительно, в доме бывшего министра застрелился известный предприниматель. Выстрел был произведен из зарегистрированного на Кожару пистолета.

В доме бывшего министра иностранных дел Украины Леонида Кожары застрелен предприниматель Сергей Старицкий. Правоохранители рассматривают самоубийство в качестве основной версии. Об этом сообщает ZN.UA со ссылкой на источник в полиции.

Сообщается, что смертельный выстрел был произведен из пистолета Jericho 941, зарегистрированного на Кожару.

Инцидент произошел в 21:50 пятницы, 21 февраля, в доме экс-министра в селе Чайки Киево-Святошинского района Киевской области.

Согласно данным из открытых источников, Сергей Старицкий - основатель ООО Спорт Медиа Проект и ООО C.I.U. Деятельность обеих компаний прекращена.

Старицкий и Кожара - сверстники, оба родились в 1963 году.

Напомним, Кожара был отстранен от выполнения обязанностей главы МИД 23 февраля 2014 года.

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