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В доме экс-главы МИД Кожары нашли труп - СМИ

Комментариев: 4
Предварительно, в доме бывшего министра застрелился известный предприниматель. Выстрел был произведен из зарегистрированного на Кожару пистолета.
Инцидент произошел в селе Чайки Киево-Святошинского района
Инцидент произошел в селе Чайки Киево-Святошинского района
reddit.com

В доме бывшего министра иностранных дел Украины Леонида Кожары застрелен предприниматель Сергей Старицкий. Правоохранители рассматривают самоубийство в качестве основной версии. Об этом сообщает ZN.UA со ссылкой на источник в полиции.

Сообщается, что смертельный выстрел был произведен из пистолета Jericho 941, зарегистрированного на Кожару.

Инцидент произошел в 21:50 пятницы, 21 февраля, в доме экс-министра в селе Чайки Киево-Святошинского района Киевской области.

Согласно данным из открытых источников, Сергей Старицкий - основатель ООО Спорт Медиа Проект и ООО C.I.U. Деятельность обеих компаний прекращена.

Старицкий и Кожара - сверстники, оба родились в 1963 году.

Напомним, Кожара был отстранен от выполнения обязанностей главы МИД 23 февраля 2014 года. 

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Теги: МИД Украины, самоубийство, Кожара, труп, суицид, самоубийца, Леонид Кожара
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (4)
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MNI1957    22.02.2020, 09:44
Оценка:  0
MNI1957
стрелял два раза?
freedom3000    22.02.2020, 09:16
Оценка:  +1
freedom3000
Зимбабве )) .
Путин-Xyйло    22.02.2020, 08:50
Оценка:  +5
Путин-Xyйло
"Застрелился" в чужом доме из пистолета хозяина! А хозяин где в это время был?
alexin777    22.02.2020, 09:18
Оценка:  +3
alexin777
показывал куда пальнуть
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