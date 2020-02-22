Сутки на фроне: 13 обстрелов, ранен боец ВСУ

В зоне ООС зафиксировали 13 обстрелов за сутки. В результате один военный получил ранения.

В районе проведения операции Объединенных сил за прошедшие сутки, 21 февраля, в результате обстрелов ранен военнослужащий. Об этом передает пресс-центр ООС.

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Отмечается, что противник 13 раз нарушил режим прекращения огня, обстрелял украинские позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Семь обстрелов были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", а именно:

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вблизи Красногоровки (10 мин);

рядом с Павлополем (10 мин);

недалеко от Лебединского (21 мина);

в районе населенного пункта Новотроицкое;

вблизи Песок;

возле Марьинки.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник шесть раз обстрелял позиции ООС:

рядом с Ореховым (20 мин и 10 мин);

недалеко от Луганского (5 мин);

вблизи Травневого (2 мины);

у Новотошковского (8 мин);

рядом с Новолуганским (4 мины).

Напомним, вертолет доставил в Харьков бойцов, раненных при эскалации в зоне ООС. Один боец находится в состоянии средней тяжести, остальные - имеют легкие травмы.

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