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Сутки на фроне: 13 обстрелов, ранен боец ВСУ

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В зоне ООС зафиксировали 13 обстрелов за сутки. В результате один военный получил ранения.
ВСУ контролируют ситуацию на Донбассе
ВСУ контролируют ситуацию на Донбассе
Прес-центр штаба ООС / Facebook

В районе проведения операции Объединенных сил за прошедшие сутки, 21 февраля, в результате обстрелов ранен военнослужащий. Об этом передает пресс-центр ООС.

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Отмечается, что противник 13 раз нарушил режим прекращения огня, обстрелял украинские позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Семь обстрелов были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", а именно:

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  • вблизи Красногоровки (10 мин); 
  • рядом с Павлополем (10 мин);
  • недалеко от Лебединского (21 мина);
  • в районе населенного пункта Новотроицкое;
  • вблизи Песок;
  • возле Марьинки.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник шесть раз обстрелял позиции ООС:

  • рядом с Ореховым (20 мин и 10 мин);
  • недалеко от Луганского (5 мин);
  • вблизи Травневого (2 мины);
  • у Новотошковского (8 мин);
  • рядом с Новолуганским (4 мины).

Напомним, вертолет доставил в Харьков бойцов, раненных при эскалации в зоне ООС. Один боец находится в состоянии средней тяжести, остальные - имеют легкие травмы.

 

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Теги: донбасс, обстрел, ранение, ситуация в Украине, сепаратисты, ВСУ, ситуация на востоке Украины, Перемирие на Донбассе, Перемирие на востоке Украины, Операция объединенных сил
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Комментариев (1)
MykRom    22.02.2020, 09:55
Оценка:  0
MykRom
На фроне На фронте.
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