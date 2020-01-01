Итоги 21 февраля: приговор для Гриценко и удивление Зеленского

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Гриценко приговорили к 6 годам тюрьмы; Зеленский сравнил Украину с Европой Средневековья: Bigmir.net выделяет главные события вчерашнего дня.

Экс-министра Гриценко приговорили к 6 годам тюрьмы в РФ

Бывший министр обороны Украины Анатолий Гриценко заочно осужден к 6 годам колонии за “призывы к терактам” в РФ.

Сам политик заявил, что “террористом” себя не считает, а этот приговор ничего общего со справедливостью и правом не имеет.

Зеленский сравнил Украину с Европой Средневековья

Ситуация в Новых Санжарах Полтавской области, куда привезли украинцев из Уханя на карантин, уже второй день подряд остается на слуху. Беспорядки прокомментировал президент Украины Владимир Зеленский.

Честно говоря, мы постоянно говорим, что Украина - это Европа, так вот ... вчера в некоторых эпизодах казалось, что мы - Европа эпохи Средневековья. К сожалению, давайте не забывать, что мы все с вами люди, а не... не хочу сейчас подбирать неправильное слово, - сказал Зеленский.

Впервые на нардепа завели дело за кнопкодавство

Офис Генерального прокурора начал уголовное производство за неличное голосование народного депутата.

Генеральный прокурор внес сведения в Единый реестр досудебных расследований по факту совершения одним из народных депутатов Украины неоднократного голосования за другого народного депутата Украины на пленарном заседании Верховной рады Украины 21 февраля 2020 года, - говорится в сообщении ГПУ.

Как сообщается, досудебное расследование поручено центральному аппарату Госбюрорасследований. При этом имя нардепа в прокуратуре не сообщили.

Число смертей от коронавируса превысило 2300

Число погибших от пневмонии, вызванной новым видом коронавируса COVID-19, в китайской провинции Хубэй возросло до 2345, общее количество случаев заражения составило 76 288.

За последние сутки от заболевания погибло около 109 человек (106 - в провинции Хубэй), выписаны из больницы - 2393, а инфицированных случаев подтвердилось около 397.

Общее количество выписанных из медицинских стационаров составило 20 659, а 53 284 пациента находятся на стадии лечения, из них 11 477 - в тяжелом состоянии.

Эвакуированная украинка показала условия в санатории

Эвакуированная из Уханя украинка Александра Волкова показала состояние санатория в Новых Санжарах, куда их поселили.

По словам девушки, душ в комнате бьется током, а входная дверь в ее комнату просто не закрывается.

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