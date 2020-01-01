Милованов: Работа Кабмина - суперуспешна

Министр дал эксклюзивное интервью.

Читай также: Инвестиции в украинские села достигнут 10 млрд долларов — Милованов

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов заявил, что высоко оценивает работу Кабинета министров Украины.

Об этом он рассказал в эксклюзивном интервью телеканалу "Украина 24".

Я считаю, что работу Кабмина надо назвать суперуспешной, суперэффективной. Например, в моем конкретном министерстве можно говорить о достижениях в вопросах о рынке земли, рынке труда, приватизации, концессии, - сказал он.

Читай также: Украина планирует передавать в концессию вузы и больницы - Милованов

Кроме того, Милованов отметил, что многое из этого перечня - контраверсивно в глазах общества. Между тем, все делается правильно, заверил член правительства.

Мы хотим, чтобы у людей была лучшая жизнь, и для этого много делаем. Есть фундаментальная идея, с которой мы пришли. Она заключается в том, что мы украинскую экономику за 28 лет независимости "проели". Уровень инвестиций в обновление небольшой, износ средств производства - 60%. А у наших соседей - Польша, Словакия, даже Беларусь - 35-40%. Единственная отрасль, которая стабильно растет - агропромышленность. Другие требуют инвестиции в людей и инвестиции в основные средства производства, - добавил Милованов.

Напомним, Милованов рассказал, что случилось с украинской экономикой с начала 1990-х. Министр считает, что Украине необходимы крупные инвестиции в промышленность.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.