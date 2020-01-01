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Сепаратисты снова совершили атаку на ВСУ

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В штабе ООС сообщают о новом бое: противник попытался прорвать линию разграничения возле Новотошковского.
Возле Новотошковского враг попытался прорваться через линию соприкосновения
Возле Новотошковского враг попытался прорваться через линию соприкосновения
пресс-служба Минобороны

Сепаратисты ночью 22 февраля совершили очередную попытку пересечь линию разграничения на Донбассе. Об этом сообщает штаб Объединенных сил в Facebook.

По данным штаба, сегодня ночью вблизи населенного пункта Новотошковское противник под огневым прикрытием из стрелкового оружия пытался выйти на украинские позиции.

Отмечается, что подразделения Объединенных сил открыли огонь в ответ и отбили атаку противника. О потерях среди украинских военнослужащих не сообщается.

"В результате боевого столкновения ДРГ противника, понеся потери, отступила. При этом, враг оставил на поле боя тело погибшего российского наемника", - заявили в штабе.

Напомним, 17 февраля в результате боя погиб один военный, трое были ранены, еще трое - контужены. По его данным, сепаратисты потеряли 4 человека, 6 были ранены.

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Теги: донбасс, сепаратисты, ситуация на востоке Украины, Перемирие на Донбассе, Перемирие на востоке Украины, Операция объединенных сил
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Источник: korrespondent.net

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