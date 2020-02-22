Под Днепром ревнивая жена ударила мужа ножом в спину: он скончался

Инцидент случился на почве ревности.

В Никополе Днепропетровской области ревнивая жена вонзила в спину мужа нож. В результате потерпевший скончался.

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Об этом сообщает прокуратура Днепропетровской области.

Сообщается, что инцидент случился в сентябре прошлого года. Между супругами возникла ссора, мужчина стал наносить женщине удары в голову и грудную клетку. Женщина была крайне возмущена такими действиями своего мужа и решила защитить себя с помощью кухонного ножа.

Травмы оказались несовместимыми с жизнью. Мужчина скончался до приезда скорой помощи.

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Тогда органы следствия возбудили уголовное дело против 34-летней женщины по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины. Расследование продолжается. Если вина обвиняемой будет доказана в суде, ей грозит от 7 до 15 лет тюрьмы.

Напомним, на Черкащине мужчина зарезал трех знакомых и бросил тела в колодец. Мужчина убил трех знакомых, и бросил тела двух из них в колодец, после чего рассказал о случившемся отцу.

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