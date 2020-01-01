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Возле школы на Запорожье нашли почти сотню гранат

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Ориентировочно на месте находки во время Второй мировой войны размещалась оккупационная военная комендатура.
Учебный процесс нарушать не пришлось, ведь школьники находятся на карантине
Учебный процесс нарушать не пришлось, ведь школьники находятся на карантине
zp.dsns.gov.ua

В Орехове Запорожской области на территории учебного заведения нашли 96 гранат, запалов и других взрывоопасных предметов. Об этом сообщает ГУ ГСЧС в Запорожской области.

"20 февраля во время ремонтно-строительных работ на территории УВК №2 имени академика Лазаряна в г. Орехов по вул. Йохана Янцена рабочие обнаружили подозрительные предметы, похожие на взрывоопасные", - говорится в сообщении.

По словам местных жителей, ориентировочно на месте находки во время Второй мировой войны размещалась оккупационная военная комендатура.

Как отмечается, 21 февраля, пиротехники АСО СП Запорожья изъяли 96 взрывоопасных предметов (гранаты, запалы и другие ВОП) и патроны времен прошлых войн.

Учебный процесс нарушать не пришлось, ведь школьники находятся на карантине, отмечают спасатели.

Ранее сообщалось, что в Житомире гранатометы выбросили в мусорник. Мужчина обнаружил в мусорном контейнере на улице Фруктовой два противотанковых гранатомета РПГ-26.

В МВД назвали количество изъятого за год оружия

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Теги: Запорожье, школа, боеприпасы, граната, Запорожская область
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Источник: korrespondent.net

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