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Юморист из “Лиги Смеха” получил должность от Зеленского

Комментариев: 1
Еще один юморист стал государственным чиновником.
Василий Гуменюк
Василий Гуменюк
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Президент Украины Владимир Зеленский назначил Василия Гуменюка - юмориста из команды "Винницкие", которая выступала в "Лиге смеха" - главой Ярмолинецкой районной государственной администрации Хмельницкой области.

Об этом сообщается на сайте президента.

Соответствующий указ президента о назначении юмориста Гуменюка на пост главы районной администрации был опубликован 20 февраля.

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К слову, Василий Гуменюк родился 1989 года в поселке Ярмолинцы Ярмолинецкого района Хмельницкой области. До назначения работал директором КЗ "Центр культуры и досуга", баллотировался кандидатом-мажоритарщиком от партии "Слуга народа" на парламентских выборах, однако так и не попал в парламент.

Напомним, “Квартал” снова поглумился над Гонтаревой. Актеры цинично извинились за скандал.

 

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Теги: Гуменюк, юморист, чиновник, Зеленский, Лига Смеха
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Комментариев (1)
ЗовПрироды    22.02.2020, 11:32
Оценка:  +1
ЗовПрироды
Все , кранты теперь Хмельницкой области. Клоуны и там все развалят.
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