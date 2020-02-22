Юморист из “Лиги Смеха” получил должность от Зеленского
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Президент Украины Владимир Зеленский назначил Василия Гуменюка - юмориста из команды "Винницкие", которая выступала в "Лиге смеха" - главой Ярмолинецкой районной государственной администрации Хмельницкой области.
Об этом сообщается на сайте президента.
Соответствующий указ президента о назначении юмориста Гуменюка на пост главы районной администрации был опубликован 20 февраля.
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К слову, Василий Гуменюк родился 1989 года в поселке Ярмолинцы Ярмолинецкого района Хмельницкой области. До назначения работал директором КЗ "Центр культуры и досуга", баллотировался кандидатом-мажоритарщиком от партии "Слуга народа" на парламентских выборах, однако так и не попал в парламент.
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