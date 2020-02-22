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Зеленский отправил в Новые Санжары секретаря СНБО

Комментариев: 9
Алексей Данилов по поручению президента уже вылетел в Полтавскую область, где пребывают эвакуированные с Уханя.
Данилов подробно ознакомится с ситуацией, возникшей вокруг размещения эвакуированных из Китая
Данилов подробно ознакомится с ситуацией, возникшей вокруг размещения эвакуированных из Китая
пресс-служба МВД Украины

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов вылетел в поселок Новые Санжары Полтавской области, сообщает пресс-служба СНБО.

Посетить поселок, в котором были размещены эвакуированные из Китая украинцы, ему поручил президент Украины Владимир Зеленский.

"Данилов подробно ознакомится с ситуацией, сложившейся вокруг размещения эвакуированных из Китая украинцев в медцентре Национальной гвардии "Новые Санжары", - указывается в сообщении.

Отметим, полиция открыла пять дел по событиям в Новых Санжарах.

Ранее глава МВД Арсен Аваков заявил, что за протестами в Новых Санжарах могут стоять политики и бизнес круги.

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Теги: вирусы, Вирус, СНБО, секретарь СНБО, Полтавская область, эвакуация, карантин, Владимир Зеленский, коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (9)
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Путин-Xyйло    22.02.2020, 17:13
Оценка:  +22
Путин-Xyйло
Лучше бы отправил сивуху!
fkrfyfan    22.02.2020, 14:40
Оценка:  -23
fkrfyfan
Почему этих людей не поселили в Конче-Заспе?
Boxelohos    22.02.2020, 14:47
Оценка:  +19
Boxelohos
Если бы поселили, то в пиаре обвиняли бы, как со Скарлецкой получилось
Vasya_iz_Ivanovo    22.02.2020, 13:49
Оценка:  -22
Vasya_iz_Ivanovo
Свиды, вы всегда так и уродами или такими вас сделал майдан?
Vasya_iz_Ivanovo    22.02.2020, 13:49
Оценка:  -22
Vasya_iz_Ivanovo
Такими были
za4arovanaj    22.02.2020, 12:42
Оценка:  0
za4arovanaj
А не надто пізно влада роздуплилась...
Boxelohos    22.02.2020, 12:34
Оценка:  +20
Boxelohos
Те, кто думает, что Шарий говорит правду, читайте опровержения его опусов по запросу в гугле ФЕЙКИ ШАРИЯ. Его “опровержения“ русских новостей типа распятых мальчиков нужны лишь чтобы создать иллюзию правдоруба
Ukraineslava    22.02.2020, 11:29
Оценка:  +19
Ukraineslava
отправил чувака на гибель...заразится и пипец ему
reymaykof07    22.02.2020, 11:26
Оценка:  -1
reymaykof07
Слов нет....это показатель компетентности решения вопросов
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