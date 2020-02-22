Зеленский отправил в Новые Санжары секретаря СНБО

Алексей Данилов по поручению президента уже вылетел в Полтавскую область, где пребывают эвакуированные с Уханя.

Данилов подробно ознакомится с ситуацией, возникшей вокруг размещения эвакуированных из Китая пресс-служба МВД Украины

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов вылетел в поселок Новые Санжары Полтавской области, сообщает пресс-служба СНБО.

Посетить поселок, в котором были размещены эвакуированные из Китая украинцы, ему поручил президент Украины Владимир Зеленский.

"Данилов подробно ознакомится с ситуацией, сложившейся вокруг размещения эвакуированных из Китая украинцев в медцентре Национальной гвардии "Новые Санжары", - указывается в сообщении.

Отметим, полиция открыла пять дел по событиям в Новых Санжарах.

Ранее глава МВД Арсен Аваков заявил, что за протестами в Новых Санжарах могут стоять политики и бизнес круги.

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