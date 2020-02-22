Зеленский отправил в Новые Санжары секретаря СНБО
Алексей Данилов по поручению президента уже вылетел в Полтавскую область, где пребывают эвакуированные с Уханя.
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов вылетел в поселок Новые Санжары Полтавской области, сообщает пресс-служба СНБО.
Посетить поселок, в котором были размещены эвакуированные из Китая украинцы, ему поручил президент Украины Владимир Зеленский.
"Данилов подробно ознакомится с ситуацией, сложившейся вокруг размещения эвакуированных из Китая украинцев в медцентре Национальной гвардии "Новые Санжары", - указывается в сообщении.
Отметим, полиция открыла пять дел по событиям в Новых Санжарах.
Ранее глава МВД Арсен Аваков заявил, что за протестами в Новых Санжарах могут стоять политики и бизнес круги.
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