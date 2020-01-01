Украину накроет снежный циклон: детали

Погода в Украине резко ухудшится.

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В Украине 22-23 февраля значительно ухудшатся погодные условия. Надвигается мощный снежный шторм.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Отмечается, что этими выходными почти на всей территории страны пройдут осадки в виде мокрого снега и дождя.

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Завтра, 23 февраля, снежный шторм начнет усиливаться. Ожидается порывистый ветер до 15-22 м/с. В Карпатах выпадет много снега, на дорогах снежные заметы и гололедица.

Погода 23 февраля meteo.gov.ua

Более того, с начала следующей недели синоптическая картина в Украине имеет тенденцию на ухудшение. В частности, в понедельник, 24 февраля, местами ожидается снег и сильный ветер до 25-28 м/с. Синоптики объявили ІІ (оранжевый) уровень опасности.

Погода 24 февраля meteo.gov.ua

Напомним, Украину накроют туманы и изморозь. В Украине ожидаются осадки и густые туманы.

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