“Слуга” Аллахвердиева засветила в Раде дорогой аксессуар

Нардеп ранее сверкала в парламенте в дорогих нарядах.

Народный депутат Украины от “Слуги народа” Ирина Аллахвердиева засветила в Раде сумку за 1471 доллар, что равно приблизительной 39 тысячам гривен.

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Об этом в Facebook сообщила журналистка Анна Стешенко.

Отмечается, что Аллахвердиева выбрала сумку от известного бренда Dolce&Gabbana. К слову, на тренинге в Трускавце Аллахвердиева явилась в сарафане Versace.

Аллахвердиева в сарафане Versace скриншот

Кстати, Аллахвердиева не первая, кто из "Слуги" носит именно эту узнаваемую модель сумочки. Такая же в красном цвете есть у депутата и в прошлом стоматолога Оксаны Дмитриевой и ее коллеги по фракции Роксоланы Пидласы, - отметила журналистка.

Сумка нардепа Ян Доброносов

Цена сумки скриншот

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Стешенко отметила, что в 2020 году Кабмин заложил прожиточный минимум на 1 человека в размере 2027 грн. А минимальная зарплата в Украине с 1 января 2020 года составляет 4723 грн.

Напомним, “слуга” Кингзбурская засветила сумку за 63 тыс грн. Нардеп появилась на работе с сумкой дорогого бренда.

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