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“Слуга” Аллахвердиева засветила в Раде дорогой аксессуар

Комментариев: 1
Нардеп ранее сверкала в парламенте в дорогих нарядах.
Ирина Аллахвердиева
Ирина Аллахвердиева
Ян Доброносов

Народный депутат Украины от “Слуги народа” Ирина Аллахвердиева засветила в Раде сумку за 1471 доллар, что равно приблизительной 39 тысячам гривен.

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Об этом в Facebook сообщила журналистка Анна Стешенко.

Отмечается, что Аллахвердиева выбрала сумку от известного бренда Dolce&Gabbana. К слову, на тренинге в Трускавце Аллахвердиева явилась в сарафане Versace.

Аллахвердиева в сарафане Versace
Аллахвердиева в сарафане Versace
скриншот

Кстати, Аллахвердиева не первая, кто из "Слуги" носит именно эту узнаваемую модель сумочки. Такая же в красном цвете есть у депутата и в прошлом стоматолога Оксаны Дмитриевой и ее коллеги по фракции Роксоланы Пидласы, - отметила журналистка.

Сумка нардепа
Сумка нардепа
Ян Доброносов

Цена сумки
Цена сумки
скриншот

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Стешенко отметила, что в 2020 году Кабмин заложил прожиточный минимум на 1 человека в размере 2027 грн. А минимальная зарплата в Украине с 1 января 2020 года составляет 4723 грн.

Напомним, “слуга” Кингзбурская засветила сумку за 63 тыс грн. Нардеп появилась на работе с сумкой дорогого бренда.

 

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Теги: Аллахвердиева, нардеп, сумка, бренд
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Комментариев (1)
Boxelohos    22.02.2020, 13:07
Оценка:  0
Boxelohos
Да, подешевели "журналисты". Раньше засвечивали акссесуары по 200-500 тысяч. А тут сумочка за 5 зарплат, уже кипишь.
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