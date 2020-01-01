Могли убить: появились детали убийства в доме Кожары

СМИ пишут, что Старицкого могли убить.

В доме экс-министра иностранных дел Леонида Кожары нашли тело медиаменеджера Сергея Старицкого. Об этом сообщает Обозреватель, ссылаясь на собственные источники.

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Известно, что на момент убийства Старицкий и хозяин дома Кожара находились в состоянии сильного алкогольного опьянения. Одна из гостей дома Марина К. сообщила, что компания выпивала с 15:00. В какой-то момент она пошла в отдельную комнату. Затем ее разбудил выстрел.

Женщина вернулась и увидела Старицкого с огнестрельным ранением в голову и пистолетом в руке.

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Источник сообщил, что характер ранения и положение тела указывали на то, что Старицкого могли убить. На место ЧП вызвали полицию. На момент прибытия копов Кожара находился в неадекватном состоянии.

Дзеркало тижня пишет, что смертельный выстрел был сделан из пистолета Jericho 941 - наградного оружия экс-министра Кожары. К слову, Кожара, по словам друзей, любить пострелять, когда выпивал.

Напомним, в доме экс-главы МИД Кожары нашли труп. Предварительно, в доме бывшего министра застрелился известный предприниматель. Выстрел был произведен из зарегистрированного на Кожару пистолета.

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