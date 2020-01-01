СНБО пригласил Комаровского для лекции о коронавирусе в Новых Санжарах

Доктор Комаровский проведет встречу с местными жителями, на которой объяснит информацию о китайском коронавирусе.

Встреча с местными жителями состоится сегодня в 15:00 facebook.com/uakomar

Возмущенных жителей Новых Санжар приедет "успокаивать" известный врач Евгений Комаровский. Его визит в поселок анонсировал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, передает 112 Украина.

В частности, доктор Комаровский в субботу, 22 февраля, в 15:00 проведет встречу с местными жителями, на которой объяснит информацию о китайский коронавирус.

"Сегодня в этом населенном пункте будет находиться доктор Комаровский. Он будет иметь встречу с местным населением, где он свою точку зрения, как независимый специалист, им объяснит относительно того, что происходит и с коронавирусом, и по поводу многого другого", - заявил Данилов.

По его словам, люди немножко преувеличивают опасность, которая здесь существует и для местных жителей нет никакой угрозы от эвакуированных из Уханя.

"Все, что здесь есть сегодня, оно локализовано, здесь есть полный санитарный контроль со стороны всех учреждений, который должен происходить. И все, что здесь происходит, находится под полным контролем. Для местных жителей и других людей здесь никакой опасности нет", - заявил Данилов.

Ранее МВД показало условия для карантина эвакуированных, в которых им придется провести следующие две недели.

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