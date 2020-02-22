В Новых Санжарах ищут провокаторов беспорядков

Среди протестующих были неместные, которые подстрекали толпу, сообщил секретарь СНБО. Полиция "физически ищет" этих людей.

Правоохранители проверяют любую информацию о наличии в Новых Санжарах провокаторов. Об этом сообщил советник министра внутрених дел Иван Варченко, передает пресс-служба МВД в субботу, 22 февраля.

"Мы физически устанавливаем каждого человека, который участвовал в разном качестве в беспорядках: кто подстрекал, кто непосредственно совершал действия с признаками уголовного преступления или правонарушения", - сказал Варченко.

Также он напомнил, что сегодня состоится суд над задержанными за насильственные действия в отношении полицейского.

В свою очередь, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сообщил, что по состоянию на 22 февраля ситуация в Новых Санжарах контролируемая. Он добавил, что участие в столкновениях 20 февраля принимали неместные, которые занимались подстрекательством толпы.

"Ситуация, которая сегодня есть - вы видите, она является контролируемой, никаких сегодня проблем нет. Мы четко осознаем, что, к большому сожалению, не все жители Новых Санжар, не все местные в этом принимали участие. Были люди, которые к Санжарам не имеют отношения. Но это уже вопрос к нашим правоохранительным органам - они будут выяснять, что здесь происходило", - заявил он.

Секретарь СНБО добавил, что люди, которые подстрекали толпу в Новых Санжарах, были "профессиональными провокаторами". Сейчас правоохранители органы устанавливают всех причастных к столкновениям.

"Эти люди являются профессиональными, и когда происходит такая ситуация, они подстрекают, а потом, скажем так, немножечко исчезают. Еще раз скажу - и СБУ, и МВД понимают, о ком идет речь. Я думаю, они отработают эту ситуацию... Есть профессиональные провокаторы, которые занимаются этим вопросом", - отметил Данилов.

Ранее глава МВД Арсен Аваков заявил, что за протестами в Новых Санжарах могут стоять политики и бизнес круги.

По словам независимого расследователя из Полтавы Игоря Гавриленко, за протестами может стоять соратник нардепа от ОПЗЖ Ильи Кивы Сергей Чередниченко, который раньше властей сообщил о прибытии в Новые Санжары эвакуированных из Китая украинцев.

Отметим, полиция открыла пять дел по событиям в Новых Санжарах.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet