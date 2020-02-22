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В Новых Санжарах ищут провокаторов беспорядков

Комментариев: 6
Среди протестующих были неместные, которые подстрекали толпу, сообщил секретарь СНБО. Полиция "физически ищет" этих людей.
Полиция ищет тех, кто подстрекал толпу в Новых Санжарах
Полиция ищет тех, кто подстрекал толпу в Новых Санжарах
пресс-служба МВД Украины

Правоохранители проверяют любую информацию о наличии в Новых Санжарах провокаторов. Об этом сообщил советник министра внутрених дел Иван Варченко, передает пресс-служба МВД в субботу, 22 февраля.

"Мы физически устанавливаем каждого человека, который участвовал в разном качестве в беспорядках: кто подстрекал, кто непосредственно совершал действия с признаками уголовного преступления или правонарушения", - сказал Варченко.

Также он напомнил, что сегодня состоится суд над задержанными за насильственные действия в отношении полицейского.

В свою очередь, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сообщил, что по состоянию на 22 февраля ситуация в Новых Санжарах контролируемая. Он добавил, что участие в столкновениях 20 февраля принимали неместные, которые занимались подстрекательством толпы.

"Ситуация, которая сегодня есть - вы видите, она является контролируемой, никаких сегодня проблем нет. Мы четко осознаем, что, к большому сожалению, не все жители Новых Санжар, не все местные в этом принимали участие. Были люди, которые к Санжарам не имеют отношения. Но это уже вопрос к нашим правоохранительным органам - они будут выяснять, что здесь происходило", - заявил он.

Секретарь СНБО добавил, что люди, которые подстрекали толпу в Новых Санжарах, были "профессиональными провокаторами". Сейчас правоохранители органы устанавливают всех причастных к столкновениям.

"Эти люди являются профессиональными, и когда происходит такая ситуация, они подстрекают, а потом, скажем так, немножечко исчезают. Еще раз скажу - и СБУ, и МВД понимают, о ком идет речь. Я думаю, они отработают эту ситуацию... Есть профессиональные провокаторы, которые занимаются этим вопросом", - отметил Данилов.

Ранее глава МВД Арсен Аваков заявил, что за протестами в Новых Санжарах могут стоять политики и бизнес круги.

По словам независимого расследователя из Полтавы Игоря Гавриленко, за протестами может стоять соратник нардепа от ОПЗЖ Ильи Кивы Сергей Чередниченко, который раньше властей сообщил о прибытии в Новые Санжары эвакуированных из Китая украинцев.

Отметим, полиция открыла пять дел по событиям в Новых Санжарах.

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Теги: вирусы, МВД, Вирус, СНБО, секретарь СНБО, беспорядки, заболевание, полиция, Полтавская область, эвакуация, МВД Украины, коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (6)
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ЖИД-ПАРАЗИТ    22.02.2020, 14:43
Оценка:  -1
ЖИД-ПАРАЗИТ
Зелёная стиля пытается возомнить себя Гитлера или Сталиным. Он хочет арестовывать всех, кто не согласен с его анти-Украинскими постановлениями.
fkrfyfan    22.02.2020, 14:42
Оценка:  -2
fkrfyfan
Украинские нацисты и любители пьяного хряка поросёнко
ЖИД-ПАРАЗИТ    22.02.2020, 14:39
Оценка:  -2
ЖИД-ПАРАЗИТ
Среди протестующих были неместные ".
Не местные на Украине это ЗЕбил, Коломойский, , Бужанский, Дубинский, Арахамия, Боголюбов, которые подстрекают Авакова (Берия ) и его Полицию (НКВД ) ,чтобы арестовывать мирных жителей, которые хотят защитить своих детей от вируса.
ЗовПрироды    22.02.2020, 14:24
Оценка:  +1
ЗовПрироды
Прийдите с обыском в местные храмы РПЦ. Там и титушек найдете и оружие и подрывную литературу.
BabaYul    22.02.2020, 14:33
Оценка:  -2
BabaYul
Чогож ти таке довбойобкувате?
BabaYul    22.02.2020, 14:33
Оценка:  -2
BabaYul
Чогож ти таке довбойобкувате?
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