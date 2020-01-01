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Министр юстиции удивил позой, как он читает книгу

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Глава Минюста не первый раз удивляет украинцев снимками в соцсети. На этот раз министра сфотографировали в необычной позе за чтением книги.
Денис Малюська
Денис Малюська
пресс-служба Минюста

Министр юстиции Денис Малюська показал в соцсети фото, как он читает книгу, стоя на руках вниз головой у себя в кабинете. Очередной снимок он опубликовал на своей странице в Facebook.

"Вчера успешно отчитался перед парламентом, теперь можно и книжку почитать", - подписал он фото.

Ранее сообщалось, что министр юстиции выложил фото ботинок на столе. Перед этим министр Малюська опубликовал в соцсети фото, где они сидит с ногами на столе.

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Теги: книга, Минюст, фото, фотография, Минюст Украины, Кабмин Украины, министр
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Источник: korrespondent.net

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