Министр юстиции удивил позой, как он читает книгу

Глава Минюста не первый раз удивляет украинцев снимками в соцсети. На этот раз министра сфотографировали в необычной позе за чтением книги.

Министр юстиции Денис Малюська показал в соцсети фото, как он читает книгу, стоя на руках вниз головой у себя в кабинете. Очередной снимок он опубликовал на своей странице в Facebook.

"Вчера успешно отчитался перед парламентом, теперь можно и книжку почитать", - подписал он фото.

Ранее сообщалось, что министр юстиции выложил фото ботинок на столе. Перед этим министр Малюська опубликовал в соцсети фото, где они сидит с ногами на столе.

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