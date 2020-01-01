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ЧП в доме Кожары: Друг Старицкого заявил, что его убили

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Друг Старицкого заявил, что его убили.
Дом, в котором нашли труп Старицкого
Дом, в котором нашли труп Старицкого
Информатор

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Глава международного фонда Сокращение рисков и друг Сергея Старицкого, которого нашли застреленным в здании бывшего министра иностранных дел Леонида Кожары,  Владимир Костерин заявил, что в бизнесмена стреляли.

Об этом он заявил на своей странице в Facebook.

Вчера произошел трагический инцидент, из-за которого Сергей погиб. Сейчас правоохранительные органы проводят расследование. Прошу СМИ не распространять версию о самоубийстве. Так как это неправда. От экспертов поступает информация другого рода: стреляли из 3-5 метров, - написал Костерин.

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Он также рассказал, что знал Старицкого на протяжении не одного десятка лет. У него было много планов и проектов. Именно поэтому версия самоубийства полностью исключена.

Костерин выразил сочувствие родных и близким погибшего.

Напомним, в доме экс-главы МИД Кожары нашли труп. Предварительно, в доме бывшего министра застрелился известный предприниматель. Выстрел был произведен из зарегистрированного на Кожару пистолета.

 

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Теги: Костерин, Старицкий, Кожара, убийство
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