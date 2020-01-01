Жители Черновицкой области пытались незаконно переправить в Румынию 146 ящиков контрабандных сигарет.

В Черновицкой области на границе с Румынией правоохранители обнаружили рекордную в этом году партию контрабандных сигарет. Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

По данным ведомства, жители Красноильска пытались незаконно переправить в Румынию 146 ящиков контрабандных сигарет. Злоумышленники пытались скрыться от пограничников, однако одного из них удалось разыскать и задержать.

Отмечается, что общая стоимость подакцизного товара, выявленного пограничниками, составляет около 2-2,5 млн гривен. Сейчас устанавливаются все обстоятельства происшествия и причастные к незаконной деятельности.

Cмотрите фотогалерею: В Украине задержали рекордную партию контрабандных сигарет

"Что касается задержанного, то ему придется отвечать за попытку нарушения государственной границы и злостное неповиновение законным требованиям представителей Госпогранслужбы", - добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что на границе с Польшей таможенники выявили в автомобиле с дипломатическими номерами более 150 тысяч пачек сигарет. Инцидент произошел на пункте пропуска Шегини-Медика.

Также стало известно, что пограничники задержали россиянок с партией медоборудования. Женщины спрятали приборы в обшивке автомобиля, а также в объемные зимние куртки.

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