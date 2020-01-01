Избиение школьницы в Днепре: полиция задержала 19-летнего парня

Копы задержали виновного в избиении школьницы.

Вчера, 21 февраля, в Днепре среди гаражей нашли 15-летнюю девочку, которая пропала 17 февраля. Девушка была жестоко избита и брошена без сознания.

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Сегодня задержали ее 19-летнего обидчика, передает пресс-служба полиции Днепропетровской области.

Полицейские установили, что 18 февраля в 01:00 между 19-летним юношей и несовершеннолетней девушкой возник конфликт. Нападающий избил девушку, и когда она упала на землю, оставил место преступления.

21 февраля в полицию обратилась бабушка девочки. Она сообщила, что около 16 часов 17 февраля девочка вышла из дома и больше не вернулась. Учительница пропавшей рассказала, что в школе она не появлялась.

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Вчера девушку в полураздетом виде нашли возле гаражей. Ее обидчика задержали оперативно. Им оказался 19-летний ранее судимый знакомый школьницы.

По данному факту следователи полиции открыли уголовное дело по ч.1 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. 19-летнему парню грозит до 8 лет лишения свободы.

Напомним, в Днепре между гаражами нашли избитую и голую школьницу без сознания. 17 февраля девочка ушла из дома и не вернулась. После обнаружения у нее диагностировали ЗЧМТ и обморожения.

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