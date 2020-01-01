Зеленский принял отставку главы Тернопольской ОГА

Игорь Сопель уволился из-за ситуации, возникшей в Тернопольской области в связи с эвакуацией из Китая граждан Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский принял отставку главы Тернопольской областной государственной администрации Игоря Сопеля. Об этом сообщается на сайте главы государства в субботу, 22 февраля.

"В связи с ситуацией, возникшей в Тернопольской области из-за эвакуации из Китая граждан Украины, и неудовлетворительной работой облгосадминистрации по информированию населения об эпидемиологической безопасности, президент Украины принял заявление Игоря Сопеля об отставке с занимаемой должности по собственному желанию", – говорится в сообщении.

Напомним, 31 октября 2019 года предприниматель Игорь Сопель был назначен главой Тернопольской ОГА.

Ранее на этой неделе в Тернопольской области проходили протесты против прибытия эвакуированных украинцев из Китая. Недалеко от санатория Медоборы, под Тернополем, местные жители два вечера подряд проводили молебны против размещения в учреждении эвакуированных из Китая украинцев.

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