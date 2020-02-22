Кравчук на росТВ заявил о связи однополых браков и протестах в Новых Санжарах

Леонид Кравчук снова принял участие в шоу российских пропагандистов.

Читай также: “Эта сволочь”: Соловьев публично оскорбил мэра Львова

Первый президент Украины Леонид Кравчук снова появился в эфире федерального канала РФ и прокомментировал протесты в Новых Санжарах, где поместили прибывших из Китая украинцев.

Кравчук принял участие в программе "60 минут" телеканала "Россия 1".

Сообщается, что Кравчук вышел на видеосвязь со студией и заявил, что существует связь между протестами в Новых Санжарах и разрешением однополых браков в некоторых уголках мира.

Я думаю, что это недоразумение в принципе какое-то. Я не ожидал от украинских граждан, что они способны на такие нечеловеческие, антигуманные действия. Я был просто ошарашен… Я думаю, что что-то случилось с человечеством. Одним этим нельзя оценивать все. Это будет такая примитивная оценка. Я беру в целом: сегодняшняя жизнь, противостояния, борьба, принимаются законы, не соответствующие гуманизму, кто-то принимает законы, которые разрешают вступать в брак однополым людям, - сказал он.

Читай также: Могли б Украину приплести: На росТВ раскрыли “тайну коронавируса”

После этого российские пропагандисты решили пошутить над Кравчуком и спросили, примут ли “такую Украину в ЕС”. На это первый президент Украины заявил, что однозначно примут, если Украина решит более важные проблемы.

Напомним, Собчак сцепилась со Скабеевой из-за Украины и НАТО.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.