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Кравчук на росТВ заявил о связи однополых браков и протестах в Новых Санжарах

Комментариев: 3
Леонид Кравчук снова принял участие в шоу российских пропагандистов.
Леонид Кравчук
Леонид Кравчук
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Первый президент Украины Леонид Кравчук снова появился в эфире федерального канала РФ и прокомментировал протесты в Новых Санжарах, где поместили прибывших из Китая украинцев.

Кравчук принял участие в программе "60 минут" телеканала "Россия 1".

Сообщается, что Кравчук вышел на видеосвязь со студией и заявил, что существует связь между протестами в Новых Санжарах и разрешением однополых браков в некоторых уголках мира.

Я думаю, что это недоразумение в принципе какое-то. Я не ожидал от украинских граждан, что они способны на такие нечеловеческие, антигуманные действия. Я был просто ошарашен… Я думаю, что что-то случилось с человечеством. Одним этим нельзя оценивать все. Это будет такая примитивная оценка. Я беру в целом: сегодняшняя жизнь, противостояния, борьба, принимаются законы, не соответствующие гуманизму, кто-то принимает законы, которые разрешают вступать в брак однополым людям, - сказал он.

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После этого российские пропагандисты решили пошутить над Кравчуком и спросили, примут ли “такую Украину в ЕС”. На это первый президент Украины заявил, что однозначно примут, если Украина решит более важные проблемы.

Напомним, Собчак сцепилась со Скабеевой из-за Украины и НАТО.

 

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Теги: Кравчук, росТВ, коронавирус, Новые Санжары
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Комментариев (3)
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ЗовПрироды    22.02.2020, 17:31
Оценка:  +2
ЗовПрироды
Леонид Маракасович впал в маразм.
Вереснь    22.02.2020, 17:21
Оценка:  +2
Вереснь
Альцгеймер разбушевался))) Тебе скоро 100 лет,
на пенсию не пора ли?))
Шкиряк_и_Зорян    22.02.2020, 17:03
Оценка:  +3
Шкиряк_и_Зорян
Я правильно понял, что Кравчук назвал этих протестующих пидoрacaми?
Только вот неясно - пидoрacaми в плохом смысле или всё-таки в хорошем?
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