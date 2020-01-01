Житель Одесской области выкопал на огороде сотню гранат

Прибывшие на место взрывотехники изъяли 86 советских гранат Ф-1 и 16 немецких Eihandgranate M39.

Житель села Молдово Саратского района обнаружил 102 гранаты времен Второй мировой войны, вскапывая огород. Об этом накануне сообщило управление ГСЧС Одесской области.

Отмечается, что прибывшие на место взрывотехники изъяли опасные предметы: 86 советских гранат Ф-1 и 16 немецких Eihandgranate M39.

Боеприпасы отвезли и уничтожили в специально отведенном месте.

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Напомним, в Орехове Запорожской области на территории школы нашли 96 гранат, запалов и других взрывоопасных предметов.

Ранее сообщалось, что в Житомире гранатометы выбросили в мусорник. Мужчина обнаружил в мусорном контейнере на улице Фруктовой два противотанковых гранатомета РПГ-26.

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