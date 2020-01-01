Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Житель Одесской области выкопал на огороде сотню гранат

Комментариев: 0
Прибывшие на место взрывотехники изъяли 86 советских гранат Ф-1 и 16 немецких Eihandgranate M39.
Обнаруженные гранаты Ф-1
Обнаруженные гранаты Ф-1
ГСЧС

Житель села Молдово Саратского района обнаружил 102 гранаты времен Второй мировой войны, вскапывая огород. Об этом накануне сообщило управление ГСЧС Одесской области.

Отмечается, что прибывшие на место взрывотехники изъяли опасные предметы: 86 советских гранат Ф-1 и 16 немецких Eihandgranate M39.

Боеприпасы отвезли и уничтожили в специально отведенном месте.

Cмотрите фотогалерею: Житель Одесской области выкопал на огороде сотню гранат

Напомним, в Орехове Запорожской области на территории школы нашли 96 гранат, запалов и других взрывоопасных предметов.

Ранее сообщалось, что в Житомире гранатометы выбросили в мусорник. Мужчина обнаружил в мусорном контейнере на улице Фруктовой два противотанковых гранатомета РПГ-26.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: фото, боеприпасы, Одесская область, огород, граната, ГСЧС
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь