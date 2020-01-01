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Суд принял решение по задержанному в Санжарах

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Владимир Сиренко пытался наехать автомобилем на бойцов Национальной гвардии во время протестов 20 февраля.
Владимир Сиренко во время судебного заседания
Владимир Сиренко во время судебного заседания
Полтавщина

Судья Октябрьского районного суда Полтавы отправил под ночной домашний арест задержанного во время столкновений в Новых Санжарах местного жителя Владимира Сиренко на два месяца – до 20 апреля 2020 года. Об этом стало известно во время заседания суда в субботу, 22 февраля.

 
Известно, что Сиренко пытался наехать автомобилем на бойцов Национальной гвардии.

Сторона обвинения просила суд оставить подозреваемого под стражей. А сторона защиты настаивала на безосновательности такой меры пресечения.

Решение суда может быть обжаловано в течение пяти дней.

Ранее министр внутренних дел Арсен Аваков заявлял, что полиция будет обращаться к суду с требованием избрать меру пресечения в виде ареста для шести участников протестов в Новых Санжарах 20 февраля. Всего были задержаны 24 человека, но почти всех отпустили на следующий день.

Отметим, полиция открыла пять дел по событиям в Новых Санжарах.

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Теги: суд, протесты, полиция, протест, Полтавская область, арест, коронавирус, Акция протеста
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Источник: korrespondent.net

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