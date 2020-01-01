Смерть в доме экс-главы МИД: друг погибшего опроверг версию о самоубийстве

В Сергея Старицкого стреляли с расстояния трех-пяти метров, утверждает предприниматель Владимир Костерин.

Полиция расследует гибель предпринимателя Сергея Старицкого в селе Чайки Киевской области как самоубийство, сообщается на сайте ведомства в субботу, 22 февраля. В то же время друг Старицкого Владимир Костерин считает, что его застрелили.

Так, в полиции рассказали, что сообщение по спецлинии 102 поступило от жительницы села Чайки о том, что в доме покончил жизнь самоубийством человек, который приехал в гости из столицы.

"По указанному адресу сразу прибыла следственно-оперативная группа Киево-Святошинского отдела полиции. Там полицейские обнаружили тело мужчины с огнестрельным ранением головы. Погибшим оказался 56-летний житель Киева. На месте происшествия в качестве вещественного доказательства изъят пистолет марки Jericho 941 PSL, патроны и гильза. По предварительным данным, киевлянин покончил с собой, когда хозяева дома, муж с женой, были в других комнатах по своим делам", – говорится в сообщении.

В полиции отметили, что тело умершего направлено на проведение судебно-медицинской экспертизы.

По данному факту возбуждено уголовное производство по статье об умышленном убийстве с дополнительной отметкой "самоубийство" (ч.1 ст.115 УК Украины).

В то же время, предприниматель Владимир Костерин написал в Facebook, что был другом погибшего и сообщил об информации "от экспертов" о том, что в него стреляли с расстояния 3-5 метров.

"Прошу СМИ не распространять версию о самоубийстве. Так как это неправда. Информация, поступающая от экспертов, другого рода, стреляли с 3-5 метров. Знал Сергея десятки лет, его целеустремлённость, характер и активность всегда позитивно заряжали окружающих. У него было много планов по развитию бизнеса и новых проектов", – заявил Костерин.

В свою очередь рекламный холдинг Atlantic Group, гендиректором которого был Старицкий, сообщил, что он погиб в пятницу поздно вечером.

Там напомнили, что Старицкий стал соучредителем Atlantic Group в 1992 году. Ранее работал в Гостелерадиокомпании Украины руководителем отдела международных и коммерческих отношений. В 2005-2006 годах – председатель правления телеканала Интер, с 2007 возобновил свою деятельность по стратегическому управлению Atlantic Group в должности гендиректора.

Накануне СМИ сообщили, что в доме бывшего министра иностранных дел Леонида Кожары был застрелен предприниматель Сергей Старицкий. Предварительная версия полиции – самоубийство.

По данным источников, выстрел был произведен из пистолета Jericho 941, зарегистрированного на экс-главу МИД.

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