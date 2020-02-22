Трагедии произошли на пруду Прудянка в Дергачевском районе и на Печенежском водохранилище.

В Харьковской области в субботу спасатели достали из воды тела двух погибших рыбаков. Об этом сообщает региональное управление ГСЧС 22 февраля.

Так, один случай произошел на пруду Прудянка в Дергачевскому районе. 80-летний мужчина вышел рыбачить на слишком тонкий лед, провалился и утонул.

Второй случай произошел на Печенежском водохранилище вблизи села Мартовая – там погиб 58-летний мужчина.

Спасатели в очередной раз попросили людей не выходить на тонкий лед, потому что это слишком опасно.

Cмотрите фотогалерею: В Харьковской области утонули два рыбака

Отметим, начиная с 16 февраля, в Харьковской области на водоемах погибли четыре человека, провалившиеся под лед. Среди жертв оказались два подростка – 12 и 13 лет.

Ранее в Запорожской области утонули три ребенка. Медики пытались спасти детей, но безрезультатно. Двое из погибших – близнецы, утверждали местные СМИ.

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