Гранитную тумбу с именами героев Советского Союза разрисовали цветными красками. Мемориал Крылья Победы был отреставрирован в начале 2019 года.

Разрисованная тумба на площади 10 апреля в Одессе Думская

Неизвестные разрисовали в Одессе часть мемориала Крылья Победы, возведенного в честь освобождения города на площади 10 апреля. Об этом сообщает местное издание Думская в субботу, 22 февраля.

В частности, гранитную тумбу с именами героев Советского Союза разрисовали цветными красками.

Издание отмечает, что мемориал Крылья Победы был отреставрирован в начале 2019 года. На памятнике заменили облицовку (вместо мраморных плит – керамогранитные итальянского производства) и покрасили звезду. Ремонт обошелся городу почти в 4 млн гривен.

Мемориал был возведен в 1984 году к 40-й годовщине освобождения Одессы от немецко-фашистских захватчиков войсками 3-го Украинского фронта 10 апреля 1944 года.

Cмотрите фотогалерею: В Одессе разрисовали мемориал в честь освобождения города

Ранее в Одессе общественники повторно демонтировали мемориальную доску большевику, "всесоюзному старосте" Михаилу Калинину.

Также сообщалось, что "небезразличные одесситы" разбили и выбросили в мусорник новую табличку маршалу Жукову.

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