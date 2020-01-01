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Смерть в доме экс-главы МИД: полиция изменила квалификацию дела

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Правоохранители получили данные, которые дают основания предполагать, что мужчина мог не сам покончить с жизнью.
Выстрел был произведен из пистолета Jericho 941
Выстрел был произведен из пистолета Jericho 941
reddit.com

Смерть предпринимателя Сергея Старицкого в доме экс-министра иностранных дел Украины Леонида Кожары теперь расследуется по статье об умышленном убийстве, а не самоубийстве. Об этом сообщает Нацполиция в субботу, 22 февраля.

По данным полицейского ведомства, предварительно установлено, что в доме находились три человека, супруги и их гость, которые употребляли алкогольные напитки. По словам женщины, она находилась в другой комнате, когда гость выстрелил себе в голову из пистолета хозяина.

"Смерть мужчины в доме экс-министра иностранных дел в Киевской области расследуется как умышленное убийство. В настоящее время правоохранители получили данные, которые дают основания предполагать, что человек мог не сам покончить с жизнью. Следовательно, по согласованию с прокуратурой уголовное дело переквалифицировано с самоубийства на умышленное убийство (ч.1 ст. 115 УК Украины)", – говорится в сообщении.

Сейчас проводятся первоочередные следственные действия, а также назначены ряд экспертиз: судебно-медицинская, комплексная молекулярно-генетическая, дактилоскопическая, баллистическая и химическая.

Накануне СМИ сообщили, что в доме бывшего министра иностранных дел Леонида Кожары был застрелен предприниматель Сергей Старицкий. Предварительной версией полиции было самоубийство.

По данным источников, выстрел был произведен из пистолета Jericho 941, зарегистрированного на экс-главу МИД.

В то же время, предприниматель Владимир Костерин написал в Facebook, что был другом погибшего и сообщил об информации "от экспертов" о том, что в Старицкого стреляли с расстояния 3-5 метров.

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Теги: убийства, самоубийство, полиция, предприниматели, убийство, Кожара, предприниматель, пистолет, стрельба из пистолета, Леонид Кожара, Национальная полиция
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Источник: korrespondent.net

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