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На админгранице с Крымом усилили меры безопасности

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Специальные мероприятия проводятся с привлечением мобильных подразделений, пограничной авиации, кораблей и катеров морской охраны.
Пограничники усилили бдительность на админгранице с Крымом
Пограничники усилили бдительность на админгранице с Крымом
Держприкордонслужба України

Пограничники усилили меры безопасности на административной границе с аннексированным Крымом. Об этом сообщает пресс-служба Херсонского пограничного отряда Госпогранслужбы в субботу, 22 февраля.

"С целью стабилизации обстановки на административной границе с ВОТ Украины АР Крым и побережье Черного и Азовского моря, недопущения нарушения пограничного режима на участках ответственности Херсонского и Бердянского пограничных отрядов, пограничниками Южного регионального управления и Регионального управления морской охраны проводятся специальные мероприятия с привлечением мобильных подразделений, пограничной авиации, кораблей и катеров морской охраны", – говорится в сообщении.

По словам пограничников, во время проведения мероприятий основное внимание уделяется осуществлению воздушного поиска нарушителей, проверке береговой полосы и законности пребывания маломерных плавсредств в море.

"Специальные мероприятия проводятся с целью повышения качества выполнения государственных задач, которые законодательно отнесены к компетенции Государственной пограничной службы Украины", – отметили в ГПСУ.

Cмотрите фотогалерею: На админгранице с Крымом усилили меры безопасности

Напомним, 15 февраля стало известно, что Россия задержала в Азовском море судно с украинцами. Маломерное судно с четырьмя гражданами Украины без документов, удостоверяющих их личности, было задержано в западной части Азовского моря.

Позже в России заявили, что трое из четырех украинских рыбаков якобы признали факт незаконного вылова рыбы.

В свою очередь украинская полиция возбудила уголовное дело, расценив захват рыбаков как похищение.

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Теги: Украина, Крым, Черное море, граница, фото, Азовское море, пограничная служба, пограничный контроль, пограничники, Госпогранслужба
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Источник: korrespondent.net

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