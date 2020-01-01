Украинцев с поезда Киев-Москва отпусили из больницы в РФ
У гражданки Китая, которая ехала поездом Киев-Москва не обнаружены симптомы нового коронавируса. Об этом 22 февраля сообщил Правительственный портал.
Отмечается, что исследование образцов, взятых у гражданки Китая, которая 20-21 февраля путешествовала поездом Киев-Москва, показали, что она не инфицирована новым коронавирусом.
Информацию об этом Центр общественного здоровья Украины получил от Национального координатора Международных медико-санитарных правил РФ по международным каналам.
По информации Департамента коммуникаций секретариата Кабмина, отцепленный вагон с пассажирами ночью 22 февраля отправили в Киев.
Госпитализированных украинцев отпустили из больницы.
По данным Мининфраструктуры, 22 февраля поезд 5/6 Киев-Москва полным составом прибыл на вокзал Киев-Пассажирский, включая 11 вагон, который был отцеплен на станции Брянск-Орловский для проведения медосмотра пассажиров.
Ранее сообщалось, что китаянку, у которой заподозрили коронавирус, сняли с поезда Киев-Москва в Брянске. Женщину направили в инфекционную больницу, а остальных пассажиров вагона – на карантин.
Позже стало известно, что в карантине находятся 13 граждан Украины. Пять из них были госпитализированы.
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