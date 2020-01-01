Украинцев с поезда Киев-Москва отпусили из больницы в РФ

У тринадцати граждан Украины не выявили признаки заражения новым коронавирусом. Они отправились в Киев ночью 22 февраля.

У гражданки Китая, которая ехала поездом Киев-Москва не обнаружены симптомы нового коронавируса. Об этом 22 февраля сообщил Правительственный портал.

Отмечается, что исследование образцов, взятых у гражданки Китая, которая 20-21 февраля путешествовала поездом Киев-Москва, показали, что она не инфицирована новым коронавирусом.

Информацию об этом Центр общественного здоровья Украины получил от Национального координатора Международных медико-санитарных правил РФ по международным каналам.

Указано, что не инфицированы также 11 украинцев и два проводника, которые ехали в том же вагоне.

По информации Департамента коммуникаций секретариата Кабмина, отцепленный вагон с пассажирами ночью 22 февраля отправили в Киев.

Госпитализированных украинцев отпустили из больницы.

По данным Мининфраструктуры, 22 февраля поезд 5/6 Киев-Москва полным составом прибыл на вокзал Киев-Пассажирский, включая 11 вагон, который был отцеплен на станции Брянск-Орловский для проведения медосмотра пассажиров.

Ранее сообщалось, что китаянку, у которой заподозрили коронавирус, сняли с поезда Киев-Москва в Брянске. Женщину направили в инфекционную больницу, а остальных пассажиров вагона – на карантин.

Позже стало известно, что в карантине находятся 13 граждан Украины. Пять из них были госпитализированы.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet