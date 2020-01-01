Нарушителям порядка в Новых Санжарах готовят подозрения

Некоторые из 23 задержанных будут привлечены к уголовной ответственности, в том числе те, кто бросал камни в полицейских и автобусы, подчеркнул Антон Геращенко.

Полиция готовит подозрения в отношении 23 нарушителей по делу о беспорядках в Новых Санжарах Полтавской области. Об этом 22 февраля заявил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко, сообщила пресс-служба МВД.

"Сейчас в полиции готовятся подозрения и админпротоколы 23 лицам, которые были задержаны в день массовых беспорядков. Некоторые будут привлечены к уголовной ответственности, в том числе те, кто бросал брусчатку в головы полицейским и камни в автобусы, кто разжигал вражду", - указал Геращенко.

Он уточнил, что в целом открыты дела по пяти статьям - перекрытие транспортных магистралей, массовые незаконные акции, угрозы и нападения на сотрудников полиции, разжигание межнациональной розни, публичные призывы к ненависти, в том числе в отношении иностранных граждан, находящихся в Новых Санжарах.

Замминистра подчркнул, сотрудники Нацполиции и Нацгвардии взяли в кольцо санаторий в Новых Санжарах и полностью контролируют режим.

"Если кто-то незаконным образом попадет в зону обсервации, то останется там на 14 дней", - отметил Геращенко.

Напомним, 20 февраля в Украину прибыл самолет с эвакуированными из китайского Уханя. На борту воздушного судна, которое приземлилось в Харькове, были 94 человека: 45 украинцев, 27 иностранных граждан, а также 22 члена экипажа и сопровождающего медицинского персонала. После осмотра медиками прибывших пятью автобусами перевезли для обсервации в санаторий Нацгвардии Новые Санжары в Полтавской области. Перемещение эвакуированных вызвало протесты в пгт Новые Санжары. Жители населенного пункта перекрыли дорогу и вступили в столкновения с полицейскими. В результате беспорядков были задержаны 24 человека

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