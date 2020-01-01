Итоги 22 февраля: Украинский Соловей, "коронаотставка"

Украина определилась с участником Евровидения-2020; Зеленский попрощался с главой Тернопольской ОГА. BigMir выделяет главные события вчерашнего дня.

Группа Go-A будет представлять Украину на Евровидении-2020 eurovision.ua

Суд Болгарии разрешил экстрадицию в Украину фигуранта дела Гандзюк

Суд в Болгарии принял решение об экстрадиции в Украину Алексея Левина (Москаленко), подозреваемого в причастности к убийству активистки Екатерины Гандзюк.

Несмотря на это защита Левина имеет право подать апелляцию. В этом случае апелляционный суд рассмотрит дело в течении семи дней.

Президент принял отставку главы Тернопольской ОГА

Президент Украины Владимир Зеленский принял отставку главы Тернопольской областной государственной администрации Игоря Сопеля.

Глава ОГА решил уйти с занимаемой должности по собственному желанию из-за ситуации, возникшей в Тернопольской области в связи с эвакуацией из Китая граждан Украины.

Суд вынес решение по задержанному в Новых Санжарах

Октябрьский районный суд Полтавы отправил Владимира Сиренко под ночной домашний арест до 20 апреля 2020 года.

Во время протестов против размещения эвакуированных украинцев в Санжарах, он пытался наехать на правоохранителей автомобилем. Решение суда может быть обжаловано в течение пяти дней.

Италия стала лидером по числу заразившихся COVID-19 среди европейских стран

В Италии за последние два дня 76 человек заразились коронавирусом и двое скончались.

Наибольшее количество случаев заражения приходится на Ломбардию.

Правительство Италии ввело ограничение свободы передвижения на севере страны. Особые меры по борьбе с эпидемией затронули около 50 тысяч человек. Практически закрыты десять населенных пунктов.

Украина определилась с участником Евровидения-2020

Представлять Украину на песенном конкурсе в Нидерландах будет группа Go-Aс песней Соловей.

Она одержала победу в финале национального отбора набрав максимально возможные 12 баллов – шесть баллов от членов жюри и шесть баллов зрительского голосования.

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