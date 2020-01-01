Погода в Украине на 23 февраля: Дождь и мокрый снег

На территории Украине ожидаются осадки.

В воскресенье, 23 февраля, в Украине ожидаются осадки: дождт и мокрый снег. Об этом сообщает Укргидрометцентр.



В западных областях страны температура воздуха днем составит от +5…+11 градусов тепла, ночью от 2 до +4;



На севере Украины температура днем +5… +7, ночью от -1 до 1 выше нуля ;



В центральных областях температура днем от +6… +9, ночью от 0 до -2;



На востоке страны днем от +2 до +6, ночью +1… -1;



На юге Украины днем от +6 до +9 градусов, ночь -1…+1;



В Крыму днем +6…8, ночью -1… +1;



В Киеве днем +7… +9, ночь 1… +3.

Укргидрометцентр

Синоптик Наталья Диденко сообщает, что 23-го февраля дождь, местами с мокрым снегом, пройдет в большинстве областей, разве что наш юг Украины окажется под влиянием антициклона "Гюнтер", который сдержит влияние циклона в этой части Украины, поэтому здесь будет без осадков.Ветер западного направления раскрутится до штормовых порывов, может рвануть до 15-20 м / с и выше, в Карпатах до 30 м / с.

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