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Погода в Украине на 23 февраля: Дождь и мокрый снег

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На территории Украине ожидаются осадки.
Погода в Украине на 23 февраля
Погода в Украине на 23 февраля
pixabay.com

В воскресенье, 23 февраля, в Украине ожидаются осадки: дождт и мокрый снег. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В западных областях страны температура воздуха днем составит от +5…+11 градусов тепла, ночью от 2 до +4; 

На севере Украины температура днем +5… +7, ночью от -1 до 1 выше нуля ; 

В центральных областях температура днем от +6… +9, ночью от 0 до -2; 

На востоке страны днем от +2 до +6, ночью +1… -1;

На юге Украины днем от +6 до +9 градусов, ночь -1…+1; 

В Крыму днем +6…8, ночью -1… +1; 

В Киеве днем +7… +9, ночь 1… +3.

Укргидрометцентр


Синоптик Наталья Диденко сообщает, что 23-го февраля дождь, местами с мокрым снегом, пройдет в большинстве областей, разве что наш юг Украины окажется под влиянием антициклона "Гюнтер", который сдержит влияние циклона в этой части Украины, поэтому здесь будет без осадков. 

Ветер западного направления раскрутится до штормовых порывов, может рвануть до 15-20 м / с и выше, в Карпатах до 30 м / с.

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