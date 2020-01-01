Сутки ООС: 11 обстрелов, один боец подорвался

Украинский военнослужащий получил ранения в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве, сообщили в штабе.

Ситуация на Донбассе за 22 февраля Штаб ООС

На Донбассе за прошедшие сутки незаконные вооруженные формирования 11 раз нарушали режим прекращения огня. Один украинский военнослужащий получил ранение, сообщил пресс-центр штаба операции Объединенных сил на своей странице в Facebook 23 февраля.

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Военный пострадал в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве, отмечается в сообщении.

Восемь обстрелов украинские военные зафиксировалив районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток: вблизи Марьинки, в районе Новомихайловки, неподалеку Старогнатовки, рядом с Красногоровкой, в районе населенного пункта Лебединский, вблизи Водяного и рядом с Гнутово.

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Три обстрела произошли в районе ответственности оперативно-тактической группировки Север: неподалеку Крымского и в районе населенного пункта Новолуганское.

"С началом текущих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. Потерь нет", - добавили в штабе.

Напомним, сепаратисты снова совершили атаку на ВСУ.

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