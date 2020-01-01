Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Сутки ООС: 11 обстрелов, один боец подорвался

Комментариев: 0
Украинский военнослужащий получил ранения в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве, сообщили в штабе.
Ситуация на Донбассе за 22 февраля
Ситуация на Донбассе за 22 февраля
Штаб ООС

На Донбассе за прошедшие сутки незаконные вооруженные формирования 11 раз нарушали режим прекращения огня. Один украинский военнослужащий получил ранение, сообщил пресс-центр штаба операции Объединенных сил на своей странице в Facebook 23 февраля.

Читай также: Пристайко обсудил в США мирный план по Донбассу

Военный пострадал в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве, отмечается в сообщении.

Восемь обстрелов украинские военные зафиксировалив районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток: вблизи Марьинки, в районе Новомихайловки, неподалеку Старогнатовки, рядом с Красногоровкой, в районе населенного пункта Лебединский, вблизи Водяного и рядом с Гнутово.

Читай также: Уже полгода как на Донбассе перестали "глушить" российское ТВ - Турчинов

Три обстрела произошли в районе ответственности оперативно-тактической группировки Север: неподалеку Крымского и в районе населенного пункта Новолуганское.

"С началом текущих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. Потерь нет", - добавили в штабе.

Напомним, сепаратисты снова совершили атаку на ВСУ.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: донбасс, ситуация на востоке Украины, Перемирие на Донбассе, Операция объединенных сил
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь