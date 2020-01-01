"Титушки из Кропивницкого" оказались жителями Новых Санжар

Трое жителей Новых Санжар опубликовали видеообращение.

Трое парней, которых после столкновений в Новых Санжарах прозвали "титушками" из Кропивницкого, обратились к украинцам и рассказали, что они местные жители. Видео обращение опубликовал YouTube-канал "Полтавском ТВ".

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Как оказалось, их зовут Максим Корниенко, Дмитрий Зозуля и Александр Палько. Они рассказали, что являются жителями Полтавской области и родились в Новых Санжарах.



Они объяснили, что не участвовали в беспорядках и приехали "из любопытства".



"Я участник боевых действий, воевал за Украину и люблю свою страну. Я пробыл на месте событий час из любопытства, а теперь на меня выливают всякую грязь", - отметил Максим Корниенко.



Напомним, нарушителям порядка в Новых Санжарах готовят подозрения.

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